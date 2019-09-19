19日上午風勢依舊強勁，經監評人員詢問考生意願進行術科測驗。（何冠嫻攝）

不畏強風！無人機術科測驗全國第1人合格。(何冠嫻攝)

無人機術科測驗18日因風勢強勁被迫取消，民航局指出，目前擬定若平均風速15節、最大風速20節，將由考官詢問考生意願執行測驗。19日上午風勢強勁達規定標準，經詢問考生意願，首位報到的鍾秉宏頂著強風，成為通過無人機術科測驗全國第1人，中山科學研究院的監評人員直呼「不簡單」。

民航局18日舉辦無人機術科測驗，但因風勢強勁被迫取消，19日上午持續辦理。民航局飛航標準組簡任技正耿驊指出，無人機各機型有不同操作風速限制，經過討論後，初步擬定未來若遇平均風速達15節、最大陣風20節情況，將由考官詢問考生意願應試。

來自台東農家子弟鍾秉宏為國內率先使用無人機灑藥施肥，19日他首位報到，面對平均風速10節、最大風速20節的狀況，他仍鼓起勇氣應試，完成四面懸停、8字水平圓、矩形飛行及任務規劃執行等操作項目，成為全台通過術科測驗第一人。

鍾秉宏說明，測驗時既緊張又忐忑不安，投入無人機噴灑工作4年間，從未飛過如此強勁的風力，能過關感到相當幸運與開心，盼未來更多人取得證照，發展更蓬勃的無人機產業。

(中時 )