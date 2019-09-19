阿富汗南部扎布爾省（Zabul）省議會議長哈巴揚（Atta Jan Haqbayan）表示，位於卡拉特（Qalat）的國家安全局今天淪為汽車炸彈攻擊目標，造成至少20死95傷。

美國總統川普突然宣布取消與塔利班就美軍撤出阿富汗的會談後，阿富汗各地紛紛傳出塔利班發動的致命炸彈攻擊。

哈巴揚說：「傷亡人數可能還會攀升，搜救團隊和人員仍在瓦礫堆中尋找生還者。」

扎布爾省省長亞瑪爾（Rahmatullah Yarmal）說：「位於扎布爾省卡拉特的國家安全局（National Directorate of Security）今早成為汽車炸彈攻擊目標。同樣坐落此地的扎布爾省區域醫院也在攻擊中被摧毀。」

醫院中有數名女性、孩童、衛生工作人員和病人受到重傷。

塔利班發言人阿瑪迪（Qari Yousuf Ahmadi）後來聲稱塔利班為主使者，並表示這起攻擊是針對國家安全局，已奪走數名情報人員性命。

川普本月稍早說，美國與塔利班的和平談判已告「死亡」，促使塔利班上週宣稱唯一選擇就是進行更多戰鬥，各界擔心在阿富汗9月28日舉行總統大選前，攻擊頻率恐增加。

塔利班本週稍早在阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）位於中部巴萬省（Parwan）的競選集會附近和喀布爾分別發動兩起攻擊，共造成近50死、數十人受傷。

塔利班矢言將破壞即將登場的總統大選。甘尼在這場選舉中，將迎戰行政首長阿布杜拉（Abdullah Abdullah）和10幾名競爭對手。

(中央社)