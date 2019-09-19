原本動作頻頻的前鴻海董事長郭台銘，日前突然宣佈不選2020總統，各方猜測郭不選原因，前台北市市政顧問「翟神」翟本喬分析，郭台銘什麼都賭，就是不賭氣、不背黑鍋。翟神說，郭台銘最厲害的是直覺，因為評估自己不論選不選，蔡英文總統都會當選，所以不想背讓國民黨總統參選人韓國瑜落選的黑鍋。

郭台銘宣佈不連署參選2020總統後，各界開始猜測他是否會以其他方式參選，甚至懷疑郭是在等換瑜，還是拿親民黨主席宋楚瑜的門票，翟神則在臉書發文指出，他認為郭台銘的心態為「我就是不選了，而且還退出國民黨，跟你恩斷義絕，看你們這次要怎麼死？更別想把韓國瑜敗選怪罪到我頭上來」。

對於外界許多猜測，說郭台銘退選是因為某個特定原因，翟神認為其實唯一的考量，就是他參選無法達成他想要旳結果。翟神指出，郭台銘在決定要做一件事之前會審慎考量，收集很多資料來做分析，但他最厲害的是直覺，可以在資訊不足的時候看出未來的可能性，當他看到可能會有很好的成果，他就會發動所有資源去準備，但到最後關頭還是會做一次總檢查，必要的時候還是會踩剎車。

翟神分析，郭台銘不會只為了爭一口氣，因為捨不得已經投下去的資源，就去做沒有好結果的事。翟神猜測，根據郭最後的計算，他參選不參選，蔡英文都還是會上，所以他犯不著為了賭一口氣，背上讓韓落選的黑鍋。翟神甚至嗆國民黨，要推著韓國瑜一起掉下懸崖，就讓他們自己去死，死得再難看也是自找的，郭先生已經盡力了，「他什麼都賭，就是不賭氣，郭台銘不背黑鍋」。

有網友回應「是在選總統，又不是在選聖人」、「厲害的商人」、「準備當行政院長」、「所以知道現正誰最傷心嗎？我猜是…賴神」。

(中時電子報)