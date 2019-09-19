三峽安溪國中為校犬可樂特製專屬學生證。（新北市動保處提供／譚宇哲新北傳真）

校園犬貓成為推廣生命的教材之一，據統計，新北市是全國最多學校飼養校園犬貓的縣市，有47所學校飼養共71隻校園犬貓，每年獲得國教署補助經費上看235萬元，新北市動保處也免費提供狂犬病疫苗施打、外寄生蟲及心絲蟲預防投藥、七合一疫苗施打及終生醫療服務，

教育部國民學前教育署推動「補助地方政府校園關懷動物生命教育試辦計畫」，鼓勵學校認養流浪動物、開設動物保護相關社團，來培養學生愛護動物，尊重生命精神，並依不同項目提供1.5萬元到5萬元不等補助經費。

新北市動保處長陳淵泉表示，一年數萬元的補助經費，可讓校方在照顧犬貓時沒有經費負擔，加上市府提供免費疫苗施打及終生醫療服務，讓透過動物之家訓練穩定的犬貓，進入校園伴讀，或陪伴校園保全人員巡邏守衛，詮釋不同的角色。

例如三峽安溪國中明星校犬「可樂」原本是流浪狗，8年前被學校老師發現並帶進宿舍內照顧，等了很久仍沒有找到飼主或有意願認養者，索性讓牠長住下來，長時間朝夕相處下，可樂已融入學校師生日常生活，擔任生命教育推手及校園巡邏員，師生更特地為牠製作專屬的學生證，成為知名校犬。

(中時 )