嘉義縣民雄鄉東興村前村長張永泉於去年競選連任時涉買票，被起訴賄選，他請辭村長，並當反賄選志工現身說法，以爭取緩刑，但法官19日審結判他1年8月徒刑、褫奪公權3年，不予緩刑。

張永泉去年尋求連任東興村長，被舉報買票賄選，最後比對手多出100多票連任村長，但被嘉義地檢署提起當選無效之民事訴訟，且起訴賄選刑案，他自行請辭村長，並矢志反賄選志 工，希望藉著犯後態度良好爭取緩刑。

嘉義地方法院於今年3月間已判張當選無效，張兌現當反賄選志工的承諾，日前參加嘉義地檢署「拉開與惡的距離」反賄宣導活動，現身說法。

賄選刑案部分，法官依違反《選罷法》判張永泉1年8月徒刑、褫奪公權3年、不宣告緩刑， 理由是法官認為張身為村長，與某爭取連任的縣議員交好，競選連任村長時，除了為自己買票，還向村民買票縣議員選舉，影響選舉公正性，不宜宣告緩刑。

同案的劉姓樁腳被判刑2月，得易科罰金，緩刑2年，褫奪公權1年，判決確定之日起3月內向公庫支付1萬元；蔡姓樁腳被判刑1年7月，褫奪公權3年，不予宣告緩刑，理由是他未供出上游樁腳的真實身分。全案可上訴。

(中時 )