黨產會依據黨產條例調查解嚴以前成立各黨之土地持有狀況，今日公布調查結果報告，其中國民黨持有147筆土地共41235平方公尺，民進黨持有31筆共約1495平方公尺，中國民主社會黨持有5筆土地共約80平方公尺。

黨產會還指出，民進黨與中國民主社會黨土地取得來源皆為私人買賣及贈與；而國民黨曾經持有之土地中計有866329平方公尺來自公有土地(69.49％)，另有377673平方公尺向私人取得(30.36％)，其取得公有土地之方式主要透過轉帳(59.76％)、買賣(37.46％)、贈與(2.60％)及所有權第一次登記(0.15％)。

黨產會表示，中國民主社會黨、民進黨曾經將名下少數土地轉移私人，分別為48平方公尺及398平方公尺。而國民黨處分土地面積共約1202,744平方公尺，占其曾經持有土地總面積1244,002平方公尺之96.68％，出售對象主要為第三人（自然人或私法人）及國民黨附隨組織。

其中售予第三人土地面積計有986,163平方公尺，占已處分土地之80.28％，例如木柵國發院、舊中央黨部、台南竹子門農場等土地；其次售予附隨組織之土地約178,102平方公尺，占整體土地處分之14.81％，例如婦聯會美齡樓土地、大孝大樓、各地民眾服務社等土地。此外，由中國國民黨回贈地方自治團體、拋棄所有權之土地共占已處分土地面積之3.64％；另有少部分土地共計123,889平方公尺由政府以751,396,363元徵收或買回，占中國國民黨已處分土地面積之1.03％。

黨產會聲稱，自民國40年至100年為止，國民黨歷年處分土地之價值，如將本會窮盡調查方法仍無法取得交易金額之土地以交易當時公告地價計算，併計黨產會調查已掌握之交易價格，推估其處分獲利達189.16億元。其中交易金額逾億元之個案包含逸仙公園、文工會大樓、婦聯會美齡樓、大孝大樓、舊中央黨部大樓、前台北市黨部大樓、國發院、各地民眾服務社等土地，即達119.3億元。

黨產會表示，三年來該會蒐集整理黨產條例規範之政黨土地持有及處分資料，並於今年建置「政黨不動產查詢系統」網站，配合本次調查報告對外公布，政黨不動產查詢系統亦同步進行資料更新，提供社會各界檢索查閱。黨產會將持續公開政黨不當取得財產之相關文件檔案，公開調查成果，還原歷史真相，積極回應國人對於政府落實轉型正義之期待。

(中時 )