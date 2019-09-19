男女交往，男方會給女友生活費嗎？一名網友在臉書《靠北女友》發問：「每月給女友1萬元生活費被嫌少，那要給多少才算多？」，引發網友各種神回應，讓人笑翻。

有女網友神回「我給你一萬 你一個禮拜讓我舒服3天」。也有網友霸氣說「誰跟你在那一個月一萬，現在都億來億去的，而且想到就給，廚房給，浴室給，客廳給，隨時隨地都可以給，還在那一個月」、「一萬真的太少了 我每個月給的都算液的」、「話說，給人以魚，不如授人以精。給她零用錢，不如餵飽她」。

也有人說「金白紙可以每天給，如果需要大宗的，叫他明年農曆7/15來領，還有臉盆讓他洗臉」、「用燒的比較多」。「一次五千，一個月兩次，品質又好配合度優，你選哪個呢？」、「她是發生了什麼問題？你需要給他生活費？捐給兒童福利機構不是更好！」、。

不過也有網友認為「還不是我老婆 但每個月都給超過一萬 ，有能力的話我會給的更多 愛她 我很願意」、「假如你叫人家不要上班 你一個月還給10000是真的蠻少的」。

(中時電子報)