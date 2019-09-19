劉冠廷在台視、八大《你那邊怎樣・我這邊ok》飾演性格機靈的台灣刑警羅廷軒，原本只是去新加坡休假旅遊，因接到偵三隊長庹宗華（飾演發哥）的指令，留在新加坡等著正在「孝親號」船上出任務的同事吳昆達（飾演阿進）下船，這段期間卻發生意外插曲，住在隔壁的蔡琦慧（飾演林芝玲）失蹤下落不明，而她的小孩林道銳（飾演小吉）沒人照顧，劉冠廷只好暫時兼當奶爸，帶小孩上下課、變魔術、陪小孩玩等，使出各種逗孩招術讓小吉開心。

劉冠廷誇童星林道銳是一位非常可愛善良又體貼的小孩，劇中有一個筆穿過手帕的魔術，林道銳看了很想學，在一旁偷偷拿來練習，但那時候正在拍攝，他超怕林道銳真的把手帕戳破弄壞道具。童心未泯的劉冠廷也會在片場跟林道銳玩鋼鐵人飛行的遊戲，他透露自己很喜歡小孩，「跟他們玩的時候總是會學到很多，一些他們對世界的理解、發現以及看事情的觀點，總會讓我感到驚奇，幫我找回童心」。

劉冠廷與童星林道銳。

台視、八大新戲《你那邊怎樣・我這邊ok》以2016年轟動台灣的ATM跨海盜領案為故事背景，監製王小棣與新加坡新傳媒、台視開創台劇跨海合作新格局，創紀錄以台灣線20集、新加坡線20集，雙線故事進行共40集。本週五將播出新加坡線最新集數3、4集，劉冠廷在劇中飾演台灣刑警，在新加坡度假之際，巧遇同樣來自台灣的曾之喬，兩人在戲裡不打不相識，更因故得一起照顧母親失蹤的小孩。

劉冠廷戲外童心未泯。

劉冠廷繼「植劇場」系列之後再度與王小棣合作，他眼中的王小棣具有溫暖、堅毅、力量，外表雖然是老人，內心卻如孩子般對事事充滿好奇心，他更形容王小棣彷彿像「柯南」，無論碰到任何困難都能迎刃而解。坦言這次雖然沒有被王小棣導到太多戲，但聽到王小棣跟他形容劇中刑警角色時，他認為王小棣不管是講戲還是講角色，「真的有一種魔力，可以把角色跟情節講得栩栩如生」，讓他萬分崇拜尊敬。

拍攝過程中，最讓劉冠廷印象深刻的是，王小棣除了台、星兩地飛來飛去，每次只要到新加坡一定會約大家吃飯，慰勞大家平時辛苦工作，甚至還會親自下廚煮羅宋湯、準備水果等，就怕演員們在異地吃得不健康，這些貼心的舉動，看在劉冠廷眼裡，既是暖胃又暖心。

明（20日）晚最新集數首播前，劇組團隊將邀劉冠廷和吳岳擎，與監製王小棣現身映前官方臉書直播，兩人在戲裡分別飾演刑警與調查盜領案的專案員警，將暢聊分享刑偵辦案拍攝過程，和網友一起解謎 ATM盜領案。台視、八大《你那邊怎樣．我這邊ok》每週五晚間10點台視首播、每週日晚間8點八大戲劇台播出、每週兩集，台灣線、新加坡線隔週輪播。新媒體平台中華電信MOD、Hami Video、myVideo、LINE TV每週一凌晨00:00同步上架最新集數。

導演王小棣。

(中時 )