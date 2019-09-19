美國川普政府今天不僅拒絕加州在爭取更多聯邦經費來解決遊民問題的請求，還說環境保護署（EPA）將於一週內針對舊金山市的遊民和相關汙染問題發出通知。

美國住房與城市發展部長卡森（Ben Carson）致函加州州長紐松（Gavin Newsom）和地方官員指出：「川普政府在做它該做的本分。」卡森在信上還說：「加州必須處理顯然屬其分內的地方議題，協助解決這場災難。」

路透社報導，紐松和其他民主黨籍民選官員，包括加州幾個最大城市的市長，本週聯名致函川普爭取更多聯邦經費，以擴大為無家可歸民眾提供穩定居住環境的計畫。

卡森表示，川普已要求他代為回應予以拒絕。

卡森說：「你們來函請求以聯邦經費，美國納稅人的辛苦錢，用來處理加州地方問題，但卻不承認你們的州和地方政策在目前這場危機中扮演重要角色。」

根據美國住房與城市發展部（Department of Housing and Urban Development），加州無家可歸的人口整體來說每天達約13萬人，比任何州都多。

而洛杉磯街友服務局（LAHSA）6月公布的年度人口普查資料顯示，全美第2大城洛杉磯過去1年無家可歸人口增加16%。

倡議人士認為，空屋率過低是當地許多人無處安身立命的主要原因之一。根據美國人口調查與統計局數據，洛杉磯大都會地區空屋率粗略為4%，名列全美最低之林。

川普今天在空軍一號總統專機上告訴記者，環境保護署一週內將針對舊金山無家可歸民眾和遊民衍生出來的汙染問題發出通知。

川普表示，這個議題是環境問題，因為已釀成「巨大汙染」，包括染毒癮遊民所用的注射針筒，正從灣區各大城市流入太平洋。

「他們必須打理好。我們不能讓我們的城市淪為人間地獄。」川普說：「他們嚴重違反規定。」

(中央社)