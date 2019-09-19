美國紐約發跡的台裔美籍時裝設計鬼才王大仁從家族根源找靈感，不按牌理出牌的他隨心所欲地推出新作，為時尚賦予新定義，還說自己感到解放不受拘束。

不再受限於在紐約時裝週辦秀的他，過去18個月推出更多個人創作，如今將攜手精品品牌寶格麗（Bulgari），重新詮釋經典包款。

現年35歲的王大仁（Alexander Wang）對法新社說：「我們這一行瞬息萬變，確實讓我感到非常興奮。」「它逼人嘗試新鮮事和跨出舒適圈。」

王大仁跨足時尚領域近15年，作品叫好又叫座，年僅21歲便自創品牌，兩年後推出了完整的女裝系列。

他受訪時表示：「我總說我非常認真看待自己的工作，卻沒有認真聆聽自己內心的聲音。時間流逝得如此之快。我依然覺得每天都像是剛起步的時候。」

父母來自台灣的王大仁在加州出生。他去年開始挑戰時尚體系，在6月和12月獨立展示新作，每次發表的時間，都比紐約時裝週早了約3個月。王大仁為巴黎世家（Balenciaga）操刀近3年後，2015年決定卸下創意總監一職。

他說：「舊的辦法已不合時宜，每個人都得找到自己詮釋的方式。」「大家都能嘗試不同的事物，顛覆性是可被接受的。」

這就是他看待自己與寶格麗聯手推出新作的態度：賦予奢侈品新定義。

王大仁說：「若是在10年前推出這款（聯名）作品，或許會引發一些人側目。但到了今天，大家都能接受將兩個截然不同的品牌相提並論。」

一頭飄逸黑長髮、辨識度超高的王大仁這回為寶格麗打造新包；這家義大利珠寶品牌逐步進軍手錶、配件和飯店領域。

王大仁重新詮釋了寶格麗2012年首度推出的Serpenti蛇頭包，限量版的聯名包款將於23日正式上市。

他說：「合作的關鍵是創造新的東西，並突破人們看待兩個不同故事合而為一的界限。」

王大仁也曾與阿迪達斯（Adidas）和優衣褲（Uniqlo）聯手推出「膠囊系列」商品，他說，與其他品牌合作，一直是他了解其他企業文化和樣貌的方法。

(中央社)