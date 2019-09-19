台灣擊樂家巫欣璇為追尋內心所缺而到法國學習音樂，在結束學業返台前，史特拉斯堡打擊樂團找她代打演出，她的表現獲得肯定，於是成為樂團正式成員，走上與預想不同的路。

今年32歲的巫欣璇在法國里昂高等音樂學院（CNSMDL）擔任助理教師，負責打擊樂大學部主修課程，同時也是史特拉斯堡打擊樂團（Les Percussions de Strasbourg）10名正式成員之一。

她從4歲開始學鋼琴，鋼琴老師看她活潑，建議她學打擊樂，與打擊樂的緣分，就以她8歲那年為起點，此後，她一路就讀音樂班，一直到國立台北藝術大學音樂博士班，目前在寫論文的最後階段。

巫欣璇接受中央社記者訪問時說，她一路都像是「走在一條應該要走的道路上」，來法國是她人生中最突然的一件事。

她曾是朱宗慶打擊樂團成員，直到現在都感謝朱宗慶給予她的支持，不管在台灣或出國後，朱宗慶都給她很多建議和協助。

巫欣璇在台灣教過書，也有工作經驗，但一直覺得內心缺少一些東西，直到她看到法國擊樂家裘佛魯華（Jean Geoffroy）的演出，當下覺得自己找到了缺乏的東西，「他很真，他不是在解釋音樂，他本身就是音樂」。

當時的巫欣璇也想追求內在的東西，因此在2016年的博士班後期決定來到法國，考入里昂高等音樂學院，拜裘佛魯華為師，2018年取得藝術家文憑。

加入樂團也是意料之外的事。巫欣璇原本替一名請假的樂團成員代打演出，接著團員受傷無法擊樂，樂團又問她能不能一起到巴黎參加龐畢度音樂與聲響研究中心（IRCAM）的ManiFeste音樂節演出，雖然樂譜很難，巫欣璇仍順利完成任務。

後來，樂團第3度找上巫欣璇演出作曲家杜福爾（Hugues Dufourt）的作品「灼灼爍光」（Burning Bright），曲子很長，卻沒有時間排練，巫欣璇做了很多事前功課，最後被讚許為「不像臨時代打」。

突發狀況接二連三，巫欣璇都能接手，史特拉斯堡打擊樂團於是邀她加入，成為這個創始於1962年的樂團的第一名台灣音樂人；同時里昂高等音樂學院聘她擔任助理教師，「我本來打算在法國學習完就回台灣，沒想到最後幾個月發生人生轉折」。

在樂團工作兩年多，巫欣璇認為，基於文化和邏輯上的差異，法國人討論事情是放射發想，她會在無法達到結論、話題跳躍時，幫大家統整；有她在，樂團對東方文化也比較容易理解。

她個人則在樂團成員身上看到音樂人對細膩程度的堅持，有時為了一個聲音、某件樂器的演奏法，成員們會花很多時間討論，也許觀眾根本不會注意到某個地方的吊鈸聲音有何細微變化，但「我覺得當樂團每個人都注意這樣的細節時，就會不一樣，整個樂團的色彩和質感就會出來，他們重視的是累積的過程」。

史特拉斯堡打擊樂團近日在法推出新專輯Rains，是第一張有巫欣璇參與的樂團專輯。

(中央社)