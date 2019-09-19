以色列5個月內二度舉行大選，選舉結果顯示總理尼坦雅胡與主要對手甘茨兩大陣營平分秋色且無人過半，除組閣之路艱難，也恐讓執政已久的尼坦雅胡時代畫下休止符。

美聯社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netayahu）的聯合黨（Likud Party）與前參謀總長甘茨（Benny Gantz）領導的藍白聯盟（Blue and White）均沒贏得過半席次。

尼坦雅胡辦公室的消息來源告訴法新社，由於接下來有艱難的組閣協商之路，尼坦雅胡以「國內政情複雜」為由，取消下週前往紐約的聯合國大會。

● 5個月內二次大選 尼坦雅胡仍沒能突圍

媒體報導，阿拉伯聯盟政黨（The Joint Arab List）有望成為第3大黨。黨內領袖之一的提比（Ahmed Tibi）說：「尼坦雅胡的時代結束了，若甘茨找我們組閣，我們會開出支持他的條件。」

不過前國防部長李柏曼（Avigdor Lieberman）的以色列家園黨（Yisrael Beitenu）也能成為關鍵中的關鍵，他尚未宣布要支持兩大黨中的何者。

這是以色列5個月內的第二次大選，也是4月的大選後，尼坦雅胡所遭逢從政生涯最重大挫敗之一；尼坦雅胡的聯合黨與他們右翼、宗教盟友在4月大選贏得多數，卻無法組成執政聯盟，因不願冒著被總統李佛林（Reuven Rivlin）另指定他黨組閣的風險，尼坦雅胡選擇二次大選，但仍告受挫。

● 以色列有望調整長年鷹派路線

「紐約時報」報導，目前非官方統計顯示，在總共120席的國會裡，尼坦雅胡的聯盟拿到56席，離過半門檻61席仍差5席；甘茨的中間聯盟若計入阿拉伯聯盟政黨的支持，也是56席。李柏曼方面則有8席。

甘茨與李柏曼均已主張要籌組中間路線的廣泛執政聯盟，排除極端政客。這代表以色列歷經尼坦雅胡政府長久偏袒極右派與聖經猶太教聯盟（ultra-Orthodox）後，有望出現不走極端、較關注大多數以國民眾利益的政府。

對尼坦雅胡而言，他的未來也將更不確定：未來幾週內他很可能遭起訴貪汙，在失去國會多數後，尼坦雅胡將更難以尋求豁免。

(中央社)