健椿工業董事長葉橫燦（中）力挺技職教育，提供培訓場地、贊助50萬經費支持建國科大畢業的國手盧廷嘉（右）、楊日昇（左）出國參賽、為國爭光；惜才的他還表示要提供工作機會優先給兩人。（謝瓊雲攝）

學長學弟最棒傳承。建國科大機械工程系校友盧廷嘉和楊日昇兩人，與台科大的黃紹玹三人聯手，上月底赴俄羅斯喀山參加第45屆國際技能競賽，勇奪集體創作職類是藉銅牌，19日返母校感謝師長和健椿工業董事長葉橫燦當他們的強力後盾。

盧廷嘉、楊日昇和黃紹玹3人從2015年9月組隊，一直是奪牌最佳拍檔，機械組裝加上配電專業，2016年就曾在國內外賽事連摘3金3特別獎，這次二度勇奪全國技能競賽金牌，終於一舉以總成績第一名成為正取國手。

為了出國比賽，就讀彰師大機械工程研究所的楊日昇還辦休學，在隊友們全力支援下，盧廷嘉則是蠟燭兩頭燒，上午忙研究、下午練賽事，賽前兩個月幾乎天天爆肝，總算順利取得彰師大碩士學位，並把獎牌帶回台灣。

比楊日昇大1屆的盧廷嘉說，過去幾年來一直是接受母校周波老師指導，去年8月周老師退休，改由任職勞動部中彰投分署副研究員的大學長郭鴻耀培訓，郭當年是母校第一位培訓選手，更能以過來人身分指導，終於順利奪銅。

郭鴻耀指出，國際技能競賽是年度技職類奧運，每年有來自100多國的頂尖選手競技，今年集體創作組主題是電動輪椅，感謝葉橫燦董事長出錢出力，提供公司和機具作為培訓練習場地，更贊助50萬元出國競賽經費。

(中時 )