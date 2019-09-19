77歲銀髮學員蔡重信(中)接受專業講師課堂訓練後，今天化身助教，教社區長者做療癒紙繡球花。（吳江泉攝）

勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心近期開辦「青春壯遊-園藝治療給力培訓班」，提供熱愛園藝的銀髮長輩參加，他們平均年齡68歲，年紀最長的是77歲退休技工，大家在業師傳授專業知識及實際到社區演練後，未來將成為南部園藝治療領域新的一批生力軍，為身處都市水泥叢林中的現代人帶來「植物的療癒力量」。

「看著植物開花結果，內心感到幸福」，4歲郭麗華一邊帶領社區長輩做園藝、一邊分享自己想要投入園藝治療領域原因。她表示，自己過去曾任電子公司教育訓練人員，以及百貨行銷部門組長，具有業務行銷經驗，就在退休後，來到南區銀髮中心，輔導員得知她熱愛園藝、在住宅栽種不少蔬果，主動推薦，後來決定報名參加此課程，透過講師指導，對園藝治療產生濃厚興趣，未來要將興趣結合工作，開拓第二職涯，展現銀髮勞動力價值。

77歲學員蔡重信在擔任助教輔導長輩製作盆栽過程，也分享個人職涯歷程與未來規畫。他表示，自己過去從事機械技工，退休後種菜過田園生活，得知南區銀髮中心推出「青春壯遊-園藝治療給力培訓班」，就把握機會主動報名參加，希望未來可善用第二專長從事園藝治療相關工作。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，為協助有意投入園藝治療領域的高齡求職民眾，強化所需具備的知識與技能，南區銀髮中心2019年青春壯遊系列特別開辦園藝治療給力培訓班，邀請園藝治療師擔任講師，助高齡學員在課程結束後，開創人生第二職涯。

程泰運表示，南區銀髮中心持續推動銀髮人才運用服務，協助銀髮人士重現勞動價值並提升工作表現，歡迎有意願重返職場的銀髮人士，或是有意願聘用銀髮人才的企業，洽詢(07)2222778。

(中時 )