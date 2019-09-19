南科考古館打造全台唯一博物館密室，讓民眾感受真人考古開箱。(曹婷婷攝)

近來，警消真人開箱掀起熱潮，但你看過考古開箱嗎？國立臺灣史前文化博物館南科考古館預計10月下旬開館，為了讓考古研究貼近民眾也讓遊客產生共鳴，南科考古館打造全台唯一博物館密室，民眾隔著玻璃窗一窺研究人員初階文物整理過程，考古真人開箱外，還能透過擴音器發問，人人都能親近考古。

目前試營運的南科考古館從整座館的整體造型到內部設計都吸引不少民眾搶先爭睹為快，其中，展間戶外的一處黃色天井，整面黃牆搭配外星造型的公共藝術，隨便拍都是美景，也吸引許多人來此留下網美照；另外，最後青睞的還包括博物館密室，剛好搭上最近真人開箱風氣，開放考古過程讓人觀賞，上下午各一場，總能吸引許多人圍觀。

館方表示，通常民眾對於考古感到有點距離，為了讓考古本質被更多人認識，打破生硬框架，於是開創許多互動性展出之外，也打開考古的神祕面紗，不管對考古熟悉與否，都能透過玻璃窗初步一窺考古的細節與過程，提升民眾觀展意願。

(中時 )