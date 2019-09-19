總統蔡英文近期因論文爭議，屢屢登上媒體版面。獨派團體喜樂島聯盟也緊追不捨。有媒體取得國民黨中常會11日的會議紀錄。內部稱此為「黑英計畫」，將藉立院黨團系統主攻蔡的論文。對此，蔡英文今出席「不動產仲介全國聯合會金仲獎頒獎典禮」後回應，學位是真的，選戰打的是政策，不是無中生有、抹黑。

過去屢追查蔡論文的政治人物，包括前副總統呂秀蓮、政論節目主持人彭文正、美國律師童文薰、台大教授賀德芬、及美國的學者，甚至有英國名校碩士等一票人。質疑蔡的論文，有諸多盲點和不合理之處，由於其真實性備受質疑，也成為半年來政壇的焦點。

據《ETtoday新聞》報導，某藍營人士透露，之所以將會議記錄爆料，是憂心台大教授賀德芬、資深媒體人彭文正等人對論文案的質疑，並沒有社會公信力。黨內部分人士認為，尤其LSE校方、教育部等單位也都證實蔡英文學歷為真，「如果國民黨在這個議題和這些人綁在一起，不但對政黨形象會是重大傷害，尤其宇昌案的抹黑印象，幾乎已經深植人心，若還逆向操作，對選局苦怕未蒙其利，甚至影響較為穩定的政黨票和立委選局」，且「多位中常委則一再提及，希望順著彭文正等人的角度出手，打多少算多少」。

對於「黑英計畫」，蔡英文說，學位是真的，假不了，有學位就一定有論文，這個假不了，選戰打的是政策、價值，無中生和抹黑，這樣不好。對於論文為何會晚了35年才進到圖書館建檔？而且當中缺少主考官的簽署和日期，蔡則表示，論文完成是35年前的事，過去有過去的做法，以現在的眼光去看過去的事，當時都是按照規定處理。很多人也不都沒否認「有論文」這件事情。

另外，對於投書的論文疑似有多篇湊起來的情形，甚至是精美包裝的質疑。蔡則對此反擊，「我想隔行如隔山，評論的人還是謹慎比較好一點」。

(中時電子報)