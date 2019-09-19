擁有天生的靈魂歌唱技巧被張惠妹讚譽『轉音小王子』、也曾憑藉超狂唱功在《天籟之戰》戰勝莫文蔚的R&B靈魂歌手-葉秉桓，即將於10/18(五) 在河岸留言西門紅樓展演館舉辦『OPEN THE WINDOW』2019音樂會，睽違六年後二度在河岸留言西門紅樓展演館開唱，音樂會同名新歌葉秉桓[OPEN THE WINDOW]也將於當日首唱，葉秉桓興奮的說：『這場音樂會是為了歌迷而舉辦，我第一次參與音樂會各項的策劃，非常緊張苦惱經常失眠，但這次為了歌迷絕對要讓大家再次驚豔！』

10/18葉秉桓『OPEN THE WINDOW』音樂會舉辦最大的動力，是想好好感謝支持許久的歌迷，想用行動表達充滿感念的心意。這也是他第一次全方面投入音樂會策劃，一手整合從演唱節目內容設計、音樂總監，更善盡原本室內設計系的本科專業，親自設計音樂會主視覺海報、手繪音樂會系列限量週邊商品；而此次最大彩蛋是，音樂會主題『OPEN THE WINDOW』，其實就是今年葉秉桓尚未曝光全新創作歌曲曲名，將於此場音樂會首唱，送給歌迷一個驚喜厚禮，感謝歌迷不離不棄多年的陪伴。

葉秉桓創作『OPEN THE WINDOW』是在上海EZ5駐唱期間，某天夜裡在一整天的勞累下坐在馬桶上，突然的覺得很身心疲憊，一度為選擇走音樂這條路上非常迷惘，但想著還是得讓心中污穢的空氣流通，隨性哼出了OPEN THE WINDOW旋律為自己打氣因而創作新曲，也想同時鼓勵他人，很多時候會因為生活不順利或追求理想中面臨的瓶頸，新歌勉勵依然相信選擇的道路，不去在意別人目光勇敢繼續走下去，伸出手將心籠那扇窗打開，終會有透入暖光給予正能量。因新曲是在蹲馬桶時靈感乍現，秉桓笑說：『不是我便便太臭才要OPEN THE WINDOW唷！』

想到要處理各項音樂會細節讓沒有經驗的他期待又緊張到經常失眠，擔心是否可以全能完成這個超級任務，葉秉桓擔心的說：『說真的，我不知道還能否回到2013年的那一晚「愛一個人音樂會」，擠爆了的大河岸，大家席地而坐的聽著，而我幸福且努力的唱著，六年了，希望你們一起見證這一路走來我的成長與心路歷程，很誠懇的跟你們說，宣傳預算有限，所以請大家多多分享，把這份為了夢想依然沒有放棄，為了音樂拼命努力的這信念分享出去，愛你們。』

這次為了音樂會也拍攝與以往造型不同新宣傳照，讓粉絲眼睛為之一亮，大讚說根本偶像系，讓秉桓笑說：『自己不是走帥哥路線啦，帥哥必須長得好看用眼睛享受，希望自己能用創作的『帥歌』讓大家用耳朵聆聽享受！』

葉秉桓也透露音樂會目前仍在構思邀請嘉賓名單中，直說想找可以一起飆歌的音樂好友來玩，好友逗趣的說：『要不要邀黃明志一起來唱（飆高音）？』

10/18(五)『OPEN THE WINDOW』葉秉桓個人音樂會，現正熱賣中，請洽詢：博客來售票或洽公館河岸/西門河岸，或關注葉秉桓粉絲專頁。

(中時電子報)