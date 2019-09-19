原版「說好不哭」是周杰倫和五月天阿信的合作新曲。（摘自周杰倫IG）

華裔前NBA球員林書豪，和亞洲天王周杰倫感情一直很好，兩人常常在彼此社群平台上互動。日前周杰倫最新單曲「說好不哭」發布隔天，林書豪就在個人社群媒體instagram上發出一張周杰倫「說好不哭」單曲的合成照，有梗的他，其實在自嘲先前低潮不禁流下男兒淚，周杰倫看了笑說「你變幽默囉」！

16日周杰倫發佈粉絲睽違已久單曲「說好不哭」，除了一舉創下多筆記錄，林書豪也不放過這次跟好麻吉周董互動的機會，將自己照片合成到單曲封面上，展現和周董較勁的意味。身為好友的他，其實在大力幫周杰倫打新歌，文中提到「如果你們不快去收聽@jaychou新歌的話，我可就要生氣了喔」！

除了搞笑外，林書豪更是自嘲自己，先前在一場演講中提到在NBA奮鬥的甘苦，不禁流下男兒淚，這次特別用周新歌「說好不哭」來惡搞自己，非常有創意。周杰倫見狀，也在他文章底下留言，「@jlin7 Haha 你變幽默囉」！

書豪今年在自由球員時期因苦尋覓不到新東家，覺得自己似乎「被NBA給放棄了」，一時鼻酸便在個人佈道分享會上落下男兒淚。（GoodTV提供）

書豪今年在自由球員時期因苦尋覓不到新東家，覺得自己似乎「被NBA給放棄了」，一時鼻酸便在個人佈道分享會上落下男兒淚。（摘自GoodTV）

現在屬於美國職籃NBA休賽季，林書豪今年在自由球員時期因苦尋覓不到新東家，覺得自己似乎「被NBA給放棄了」，一時鼻酸便在個人佈道分享會上落下男兒淚。不過現在林書豪已經找到一分嶄新的工作了！下個賽季他即將到中國CBA打球，以「外援」身份，簽約北京首鋼，年薪約300萬美金。

林書豪在NBA共打了9個賽季，平均上場25.5分鐘、2.8籃板、4.3助攻，生涯平均得11.6分。

(中時電子報)