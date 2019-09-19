時序入秋，正是出遊好時機！來南韓賞楓看滿山紅橙黃交錯的雅緻美景、濟州各處也種植了粉黛亂子草也很美！2019年韓國楓紅時期預測已出爐，今年將自9月27日從雪嶽山開始，中部地區約於10月14日至10月17日，智異山與南部地區約於10月11日至10月20日左右進入楓紅時期。

大邱 頭流公園 聖堂池。（圖片由大邱駐台觀光推廣辦事處提供）

若從旅客最熟悉的仁川國際機場、金浦國際機場入境，漢江以北可前往深受首都圈居民喜愛的自然休息處【北漢山】，沿著北漢山城的城廓伸展出來的登山小路散步，可盡情沉醉在靜謐悠遠的秋日「楓」景。而漢江以南，則可選擇在首爾大學邊、以多個登山路線及美麗岩石而聞名的【冠岳山】欣賞紅葉。從首爾搭乘地鐵也能輕鬆到仁川、京畿道欣賞楓紅。

大邱 八公山。（圖片由大邱駐台觀光推廣辦事處提供）

【仁川大公園】裡有一條楓葉大道，能夠拍出綿延不絕的楓葉絕景，吸引各地的攝影好手們到此拍攝；京畿道有兩個適合賞楓的世界文化遺產，位於廣州市的【南漢山城】歷史悠久，登上城內的最高峰日長山，遠至仁川的夕陽，近到首爾及京畿道一帶的景色遊客皆可以盡收眼底。而位於水原市內的【水原華城】，是跟以往韓國城郭有著區別的新型態城郭，並依照周邊地形築城，融入自然之中，除了能感受韓國的歷史底蘊，還能看見古蹟被秋天楓紅、銀杏渲染的樣貌，別具特色！

釜山梵魚寺。（韓國觀光公社提供）

往韓國的東南方走，若選擇從金海國際機場進入韓國第二大城市釜山，則可以到當地人大力推薦的賞楓秘境【梵魚寺】。梵魚寺建於西元678年，歷史悠久，和海印寺、通度寺並列為嶺南三大寺廟，除了秋季欣賞楓紅，也能夠體驗寺院修行者日常的寺院文化體驗─寺院寄宿。而若是選擇韓國東南方另一大城大邱，則非常推薦前往位於市區的【頭流公園】，公園內的聖堂池每到秋天，水面映著楓葉，別有一番風情，另外，也別忘了搭乘【八公山纜車】欣賞八公山山間楓紅的壯麗。

濟州粉紅亂子草（Kitchen OZ）。（圖片由濟州觀光公社提供）

韓國人最愛的度假勝地濟州島在秋天也別具「楓」味，有蔚藍的大海，配上【漢拏山】的楓紅美景，若在對的時機造訪並攻頂，就能夠將廣闊的楓紅盡收眼底。若沒有計畫爬山，濟州各處也種植了粉黛亂子草，為秋天帶來一抹粉紅！

此外，近來甫開航的清州、務安國際機場亦能感受到韓國「楓」情，清州的【青南台】位在大清湖畔，被風水學家評此為風水極佳之地，是清州著名的賞楓名所，每年秋季還會舉辦菊花慶典；若抵達機場為務安，除了可以品嘗到韓國有名的南道美食之外，在入秋之際還可以到光州廣域市搭乘【無等山單軌列車】，想必能帶來不同以往的賞楓體驗。

(中時電子報)