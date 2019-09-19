疾病管制署今(19)日公布新北市新增2例本土屈公病病例，個案是中和區力行里50多歲男性及外南里60多歲女性，其中50多歲男性曾經前往台南，使得台南開始風聲鶴唳，緊急針對個案經過區域進行防治工作。

力行里50多歲男性於9月6日起陸續出現肌肉關節疼痛、發燒等情形，9月6日至12日間在台南市、新北市多次就醫，其間在台南就診1次、新北5次，在第5次就醫時才被醫師懷疑是屈公病，經過9月12日、17日兩次採檢，今天確診。

另外外南里的60多歲女性於9月15日出現嘔吐症狀就醫，因陸續出現發燒、頭痛及手腳關節疼痛等症狀，於17日前往雙和就醫馬上被有確診經驗的醫師通報，目前2名個案在家休養，同住家人均無疑似症狀。

疾管署副署長羅一鈞指出，力行里的男性個案在發病的前2天去過台南，由於南台灣是埃及斑蚊的活動範圍，如果發生疫情會更嚴重，因此台南市政府已經針對個案去過的中西區，緊急進行消毒防治。

由於中和區已有內南、福南、錦中、中興、力行、外南等6個里出現個案，新北市政府已擴大區塊防治範圍至周邊共計25個里別，遏止疫情擴散。羅一鈞說，原被封鎖的東側步道已無新病例，但是國強嶺北、西區防治範圍有外擴跡象。

今天新增個案仍屬於國強嶺群聚事件，目前累計15例，今年以來國內共有83例屈公病病例，其中16例為本土病例，分別為新北市15例、台北市1例。

(中時 )