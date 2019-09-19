新北市中和區國強嶺步道周邊屈公病疫情持續升溫，今再添2起病例，分別為中和區力行里56歲男子及外南里67歲女子，累積病例達14例，新北市衛生局表示，已擴大屈公病病媒蚊風險場域孳清噴消，提醒民眾落實戶內外積水容器清除，並做好個人防護措施。

衛生局調查，中和區力行里男子於9月6日出現關節痛及肌肉痛，8日發燒、9日吞嚥困難及喉嚨痛，其間曾就醫診斷為感冒，11日因出現紅疹再度就醫，12日通報採檢，17日經二次採檢後確診。

外南里女子則於9月15日出現噁心嘔吐，當日就醫診斷為腸胃炎，16日因開始發燒、頭痛及關節痛就醫，通報採檢後確診。

衛生生局表示，2人住家鄰近國強嶺步道，潛伏期間曾有國強嶺步道周邊錦和里風險區域活動，研判感染與該區域有關，其他相關接觸者尚無症狀，2人活動範圍皆已包含於25公里的區塊防治範圍，目前已完成2人住家戶內外及活動地與周邊風險場域孳清噴消，並將安排針對住家周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消，且持續動員加強社區環境孳清與預防性噴消。

衛生局長陳潤秋強調，屈公病是透過病媒蚊叮咬的疾病，感染屈公病通常會出現發燒、關節骨頭痛、肌肉痛、紅疹等症狀，尤其是手指或腳踝的關節會異常疼痛甚至會持續很久，提醒如出現疑似屈公病任一症狀，請盡速就醫並告知醫師活動史，或與中和區衛生所聯繫進行採檢。

(中時 )