鎮南國小第一次唱校歌，小朋友覺得很好聽。（周麗蘭攝）

鎮南國小校歌作曲者吳淨芸（左），右為胡晏瑋小朋友，她原創「鎮南愛無限，六十樂揚帆」的口號。（周麗蘭攝）

鎮南國想歡迎校友、退休教職同仁、社區民眾明年4月11日至18日記得回到校園一同慶祝六十周年校慶。（周麗蘭攝）

鎮南國小校歌《鎮南愛無限》發表

還記得校歌怎麼唱嗎？創校快60周年的斗六市鎮南國小一直沒校歌，去年暑假徵求校內小朋友寫歌，六年級吳淨芸小朋友以《鎮南愛無限》脫穎而出，校方委託雲林作曲家凃凱傑完成，非常輕快好聽。

《鎮南愛無限》的歌詞寫著「金色童年幸福微光芊芊，鎮南為伴灑滿耀眼藍天，金色童年快樂音符綿綿，鎮南為伴唱出動人的詩篇，懷抱夢想揮灑青春，創意沒有極限你我肩並肩，讓鎮南愛無限。」

副歌頗具感染力「金色的童年陪伴在身邊，記得每個笑臉，敦品、力學、健身、 合群，創新服務榮耀領先。金色的童年期待著明天，帶著愛去冒險，快樂、自信 、樂觀、進取，小全人們攜手向前。」

吳淨芸小朋友說，去年暑假聽說沒有校歌，就很想幫它寫一首，學校陽光、充滿活力是最大的特色，鎮南愛無限寫的是她心中從幼稚園到六年級的鎮南，「寫了七七四十九天」，爸爸、媽媽也幫她把不會寫的詞寫出來。吳淨芸說，配上歌曲超好聽，她很開心。

鎮南國小19日除了發表校歌，也公布明年60周年校慶的口號「鎮南愛無限，六十樂揚帆」，原創是五年級小朋友胡晏瑋，原始短詩是「鎮南國小在斗六，南方屹立滿六十，國內聲名遍地揚，小鎮馳騁續揚帆。」

校長梁博雍表示，透過正式發表校歌希望讓畢業校友、退休教職同仁、社區民眾聽到，明年4月11日至18日記得回到校園一同慶祝六十周年校慶。

(中時 )