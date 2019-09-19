台中市府在學校周邊畫設稱為「綠斑馬」的綠色行人穿越道線，綠底白線，醒目又提高道路識別性，引導用路人行走方向，幫助駕駛人留意路口行人，又有美化都市景觀效果，交通局長葉昭甫表示，今年將畫設93處，至8月底已新增53處，其中41處畫設於學校周邊，將持續在每校周邊主要通學道路畫設，增進學童通行安全。

「綠斑馬」與一般「斑馬線」有何不同？交通局指出，「綠斑馬」標線的路面防滑係數在65以上，較一般傳統標線防滑係數45高，可明顯降低機車騎士滑倒的風險。

葉昭甫說，市府陸續畫設學校及商圈周邊路口「綠斑馬」及標線型人行道，綠色行人穿越道線明確區分行走範圍，強調行人路權，目前先於學校周邊，及其他行人穿越量大，而且路口寬廣的區域，優先推動「綠斑馬」。

交通局強調，今年預計畫設93處，截至8月底已新增53處，後續將持續針對各級學校調查，希望達到每校周邊主要通學道路都有綠色行人穿越道線，打造安全的用路環境。

此外，針對全國道路交通安全事故死亡人數，每10萬人死傷人數由18歲開始攀升，以18至24歲年輕人交通事故發生頻率最高，探究原因，發現不少為大學新鮮人剛取得機車駕照，尚不熟悉機車駕駛方式，及不了解學校周邊環境等道路交通狀況所致。

交通局特別前進大學校園宣導，機車駕駛注意事項、學校周邊易肇事路口狀況、大型車視野死角宣導，希望有效降低18至24歲大專院校年輕族群交通事故，珍惜寶貴生命。

(中時 )