國際民航組織（ICAO）大會即將於9月24日召開，台灣至今未收到邀請函，交通部與外交部今舉行記者會，強調為展現參與決心，民航局仍會組團前往加拿大蒙特婁，與各國代表、專業民航組織舉行雙邊會談，並透過間接管道取得資料，確保台灣飛安與世界接軌，做到滴水不漏。

交通部長林佳龍日前投書美國、加拿大、澳洲、巴拉圭、韓國、泰國、印度、印尼等20餘國主流媒體，呼籲國際社會支持台灣參與ICAO，交通部民用航空局局長林國顯也在8月間致函ICAO理事會主席Olumuyiwa Benard Aliu，表達盼受邀出席意願，但未收到出席邀請。

外交部政務次長謝武雄說，本來就有預期出現政治上的干擾，例如大陸籍的ICAO秘書長柳芳去年連任，我方在評估情勢時，就覺得不太樂觀。雖然不能參加大會，但可能透過「酒會」的形式，與其他國家代表交流，盡力克服政治上的阻撓。

交通部政務次長王國材表示，ICAO成立宗旨是確保全球民用航空安全及有序的成長，並透過制定世界各國所共同遵循的規範、標準來達成無縫天空（Seamless Sky）的目標，而台灣位居東亞樞紐位置，負責的台北飛航情報區扮演極為關鍵的角色，2018年提供逾175萬航管架次服務，更是亞太地區第一個完成航管現代化系統建置與啟用的情報區。

王國材說，今年仍將由民航局組團前往蒙特婁，把握機會與各國代表團、重要非政府國際民航相關組織舉行雙邊會談，傳達我國專業、有貢獻的務實參與訴求，爭取各界支持納我與會。

林國顯指出，由民航局組成的8人團隊，以及外交部在地駐處人員，9月22日至30日會前往蒙特婁，根據我方需求，與友邦或理念相同國家進行對談。

王國材強調，台灣在機場、航空公司或飛安表現，都是全球前段班，台灣爭取到許多國內研討會，很重要的一點就是專業交流，這次去是一個行動團，展現專業度與飛安上扮演的角色，讓全世界知道台北飛航情報區是不能有空缺的。台灣沒辦法參加ICAO大會，雖然能用間接管道取得標準、技術等內容，一樣可以跟上世界腳步，但少了發聲的機會，專業難以直接對話，這也是我方很堅持要參與ICAO的主因。

(中時 )