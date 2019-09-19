Taiwan Can Help！民航局組團赴ICAO爭取加入 16:032019/09/19 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 交通部政次王國材（左）、外交部政次謝武樵（右）19日召開記者會表達參與ICAO的決心。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 交通部政次王國材手持「Taiwan Can Help（台灣可以幫忙）」宣傳品。（黃世麒攝） 外交部國際組織司司長陳龍錦（右起）、外交部政次謝武樵、交通部政次王國材、民航局長林國顯19日召開記者會表達參與ICAO的決心。（黃世麒攝） 3年一次的國際民航組織（ICAO）大會即將召開，台灣至今仍未獲邀參與，交通部政次王國材、外交部政次謝武樵、民航局長林國顯、外交部國際組織司司長陳龍錦19日召開記者會表達參與的決心，民航局將組團於22日啟程前往加拿大蒙特婁，與各國代表團、重要非政府國際民航相關組織舉行雙邊會談，持續傳達「Taiwan Can Help（台灣可以幫忙）」理念，爭取加入ICAO立場。 (中時 ) #民航 #國際 #參與 #taiwan #外交部 也許您會感興趣 推薦閱讀 外交部宣布與索羅門斷交 全面停止雙邊合作計畫 18:012019/09/16 政治 郭開外掛調降沙國簽證費？外交部打臉：全球統一調降 19:342019/09/16 政治 陸外交部：網路安全應防備思科、蘋果 非華為 19:392019/09/16 財經 國家機器動起來 外交部訂直轄市長出訪要點 11:292019/09/17 政治 國家機器動起來 外交部訂直轄市長出訪要點 16:152019/09/17 政治 不協助總統參選人出訪 韓競辦：外交部不應成打擊政敵工具 20:282019/09/17 政治 外交部訂直轄市長出訪要點 04:102019/09/18 政治要聞 適時推出訪要點 是要卡韓嗎 04:102019/09/18 政治要聞 直轄市長出訪 鄭文燦：不該勞駕外交部 10:192019/09/18 政治 韓國瑜：很自愛 訪美絕不用外交部資源 22:322019/09/18 政治 生活熱門新聞 柯南真人版！少女返家急奔廁所離奇暴斃 死因太可怕 - 生活 上任1天郭突不選 主播界梁詠琪回應了 - 生活 恬娃嗆韓當選就頭剁 網笑翻反擊這句 - 生活 拜天公廟遭當面嗆白賊、落跑市長 韓國瑜回這4句 - 生活 蔡總統升等論文不見？國家圖書館：還在 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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