交通部政次王國材手持「Taiwan Can Help（台灣可以幫忙）」宣傳品。（黃世麒攝）

外交部國際組織司司長陳龍錦（右起）、外交部政次謝武樵、交通部政次王國材、民航局長林國顯19日召開記者會表達參與ICAO的決心。（黃世麒攝）

3年一次的國際民航組織（ICAO）大會即將召開，台灣至今仍未獲邀參與，交通部政次王國材、外交部政次謝武樵、民航局長林國顯、外交部國際組織司司長陳龍錦19日召開記者會表達參與的決心，民航局將組團於22日啟程前往加拿大蒙特婁，與各國代表團、重要非政府國際民航相關組織舉行雙邊會談，持續傳達「Taiwan Can Help（台灣可以幫忙）」理念，爭取加入ICAO立場。

(中時 )