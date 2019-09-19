為2019泛太平洋女網賽雙打第2種子的寶島姊妹檔詹詠然/詹皓晴，今天在8強戰遭遇加拿大達布蘿絲姬（ Gabriela Dabrowski）/法國賈西亞（Caroline Garcia），今天生日的詹皓晴和姐姐詹詠然從一盤領先變成被對手逼到搶十局，最終6：2、4：6、10：8辛苦奪勝，晉級4強。

首盤雙詹氣勢如虹、連保帶破連搶4局，雖然接下來2局被對手拿下，但姊妹倆還是穩穩收下一盤勝利；不過次盤詹家姊妹先遭到破發、陷入1：4落後，苦苦追趕下在第10局發球局再度被破，讓出了第二盤。

雙方人馬進入關鍵搶十局決定勝負，比數打得相當接近，詹詠然/詹皓晴6：7落後之際連搶3分，率先出現賽末點，隨後對手一記漂亮截擊追回一分，但下一分輪詹皓晴發球，對手回擊出界，雙詹宣告勝利，也給了詹皓晴一份完美的生日禮物。

詹詠然/詹皓晴將與兩支日本組合土居美咲/日比野菜緒、青山修子/柴原瑛菜的勝方搶決賽門票，另一對寶島姊妹檔謝淑薇/謝語倢則在4強戰面對烏克蘭基珍諾克（Nadiia Kichenok）/美國史蓓爾絲（Abigail Spears），期待兩對台灣姊妹組合能在決賽相逢，而雙詹、雙謝曾在2007年桃園海碩盃女雙決賽交手過，當時拚戰至搶十局，詹家姊妹14：12險勝謝家姊妹。

(中時電子報)