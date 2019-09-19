航警局會同關務署台北關9日在一件裝了一罐義大利番茄肉醬罐頭，以及數包的義大利麵條的快遞貨物中，查獲古柯鹼441公克，是國內首度查獲入境貨品夾帶闖關古柯鹼案。（陳麒全攝）

航警局會同關務署台北關9日在一件裝了一罐義大利番茄肉醬罐頭，以及數包的義大利麵條的快遞貨物中，查獲古柯鹼441公克，是國內首度查獲入境貨品夾帶闖關古柯鹼案。（陳麒全攝）

緝毒單位首度查獲毒梟夾帶歐美國家常見的高端毒品古柯鹼，企圖闖關入境台灣。航警局會同關務署台北關9日在一件快遞貨物中查獲古柯鹼441公克，市價超過新台幣350萬元，並循線逮捕5名嫌犯，起出贓款225萬元、手機、電腦等犯罪證物，調查後，將5名嫌犯依涉嫌違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

財政部關務署台北關與航空警察局安檢大隊第6隊值勤人員，本月9日在桃園機場1家快遞貨物倉儲執行例行檢查進口貨品勤務時，發現一箱裝了一罐義大利番茄肉醬罐頭，以及數包的義大利麵條的貨品相當可疑，該物件又是「個人物品」申報，進一步開箱檢查後，發現罐頭裡面夾藏了一大包白色粉狀物，取樣送航醫中心檢驗，確定是1級毒品古柯鹼。

航警局局長黃嘉祿隨即指示刑警大隊組成專案小組，報請桃園地檢署檢察官蔡孟利指揮偵辦，並會同新北市警永和分局、台南市警局刑警大隊等單位共同追查，在9日至11日期間，分別在新北市板橋、永和地區，逮捕丁姓、陳姓、許姓、潘姓、林姓等5名嫌犯到案，訊後依違反毒品危害防制條例移請桃園地檢署偵辦，並向上溯源，追查幕後集團共犯。

緝毒人員指出，古柯鹼在國外屬於高端類毒品，在國內毒品市場相當罕見，其販售價格也相較於海洛因等其他1級毒品高出許多，每公克市價可高達8000元。桃園機場過去也僅查獲1件從國外寄出，經桃園機場轉口運往第3地的輸運案件，該次攔下數量高達16公斤的古柯鹼，而這次查獲的數量雖然不高，卻是國內首度查獲入境貨品夾帶闖關古柯鹼案。

(中時 )