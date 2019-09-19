Lamigo桃猿在轉賣說明記者會中，宣布股權100%轉賣給日商樂天企業，樂天成為中職首支外資球隊，對於外界對外資企業入主中職的規範討論度高，聯盟會長吳志揚解釋只有在新加盟球隊才有外資限制，樂天並不在此限中。

根據中職規章，新球隊加盟的外國企業不能持股超過49%，不過此規定僅限制新球隊，目前桃猿轉讓給樂天並不在此限中，因此只要其他球隊同意，樂天就能順利接手桃猿。

樂天在日職擁有東北樂天金鷲隊，若順利入主桃猿，將成為第一個台、日都有球隊的企業，外界關注是否因此增加兩國球員間的互動，尤其未來猿隊球員能否透過入札制度轉戰日職，對此樂天球場本部長川田喜則表示，「目前沒有這樣的想法。」

川田喜則認為桃猿是有實力的球隊，未來東北樂天能協助的地方會盡力幫忙，不過目前沒有送桃猿球員到日職的想法。目前日職樂天擁有宋家豪、王彥程2位台灣好手。

除此之外川田也補充，樂天金鷲與桃猿在今年2月曾舉辦過交流賽，猿隊過往也跟不少日職球隊交流，「未來不限只跟樂天金鷲，也會找其他日職球隊交流。」

(中時電子報)