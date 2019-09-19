內政部部務會報今日通過保障身心障礙工作機會相關辦法，未來內政部主管的事業機構成立關係企業，投資金額50萬元以上，且聘用身心障礙人數3人以上者，在申請創新研發、人才培訓、引進技術等相關補助時，將優先列入考量並給予獎勵。

內政部部務會報通過「內政部輔導及獎勵主管事業機構成立關係企業僱用身心障礙者辦法」，鼓勵內政部主管的事業機構，例如營造業、不動產仲介業、保全業、殯葬業，可以成立關係企業來雇用身心障礙者，以達到身障法定額度的義務，內政部也會優先給予獎勵或補助。

內政部指出，內政部主管的事業機構投資成立關係企業金額達50萬元，且僱用身心障礙者人數合併計算達3人以上，在未來申請創新研發、人才培訓、引進技術等獎勵或補助時，內政部將列入優先考量給予獎勵或補助。

依據身心障礙者權益保障法規定，事業機構必須定額進用身心障礙者，但實務上，部分事業機構往往因其本身工作性質而無法聘足。為利事業機構能更彈性僱用，身障法也規定，事業機構若成立關係企業進用身障者的人數達20%以上，則可與事業機構合併計算定額進用人數，以符合法定定額進用的義務，並創造身心障礙者較高品質的工作機會。

(工商 )