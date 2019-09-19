雲門舞集創辦人林懷民作品《關於島嶼》，自2017年發表之後，獲獎不斷，廣受全球矚目，今日又傳來捷報，英國主流媒體《衛報》在英國時間18日以全版篇幅發表由舞評家票選的21世紀頂尖20舞作，其中林懷民的《關於島嶼》獲選為第14名。

《衛報》指出，「林懷民為他1973年創辦的雲門舞集所編作的最後一個作品，顯示長年累積的功力，以及仍然鮮活，讓人驚嘆的想像力。這齣獻給他的故鄉台灣的頌歌，靈巧地將編舞、景象、口白和印刷體文字編織得天衣無縫。不管是對鷺鷥、戰爭、城市生活，還是對大海的冥想，九段神秘、詩意的篇章飽含精鍊、優雅、稠密的意象，有如漢字本身。」

《關於島嶼》2017年底在台灣首演，目前已巡迴美、英、德、法、俄羅斯與葡萄牙。歐陸最重要的舞蹈雜誌德國《TANZ》，芝加哥《論壇報》，與倫敦《衛報》都將《關於島嶼》選為「2018年度最佳舞作」。雲門因演出這個作品，獲頒英國國家舞蹈獎的「最傑出團隊獎」。周東彥也以《關於島嶼》的投影設計，獲得英國劇場投影設計大獎的「光明騎士獎」。

值得一提的是，近年炙手可熱的加拿大編舞家克利絲朵．派特，以《Betroffenheit》在「21世紀頂尖20」排行榜獨占鰲頭。台灣觀眾熟悉的英國編舞家阿克郎．汗的《Desh》則排名第13名，美國編舞家馬克．莫利斯的《V》名列第16，比利時的安．德麗莎．克斯梅克的《雨》獲選為第17名。

(中時 )