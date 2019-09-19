新北市板橋區的「三抱竹」是清乾隆年間浮洲地區最早開發的聚落，新北市交通局在板橋區浮洲藝術河濱公園旁新增「三抱竹」YouBike站，可串聯浮州火車站、捷運亞東醫院2號出口、浮州合宜住宅等站點，將於20日啟用，計有34個車位，全市YouBike累計達576站。

新北市交通局綜合規劃科長陳建成表示，乾隆41年（1776年）福建省泉州人吳紹恭攜眷渡海來台，沿淡水河到浮洲定居，以種植甘蔗和各種蔬菜維生，成為最早來浮洲開墾的家族，據傳當時有三叢（台語唸三抱）大竹子，於是漸漸形成「三抱竹」地名。

陳建成說，三抱竹YouBike站位於板橋區大觀路2段浮洲藝術河濱公園旁的浮洲橋下，設有34個車位，啟用後可與浮洲火車站、捷運亞東醫院2號出口和浮洲合宜住宅等站點串連，提供民眾通勤、通學轉乘服務。

交通局表示，去年10月起在雙北、桃園、苗栗縣租借YouBike納保第三責任險和傷害險，騎乘YouBike可以透過官網或租賃站Kiosk加入公共自行車傷害險，卡片登錄的騎乘者資料需和實際騎乘者為同一人，即享有保障，最高理賠達100萬元，傷害住院日額最高1000元，保費由市府支付，提醒民眾為了自身權益務必投保。

(中時 )