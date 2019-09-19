高雄治安亮紅燈！今天凌晨2點，網紅直播主連千毅位於高市鼓山區的倉庫直播站，再度聚集10輛汽車叫囂，高市連續3天發生街頭滋擾事件。警政署今罕派刑事警察局局長黃明昭南下召開專案會議，針對單一區域親自坐鎮。針對高雄治安敗壞問題，高雄市長韓國瑜卻是避而不談。

連千毅直播倉庫今晨再遭10車圍衝撞，警方快打部隊逮捕1人。（圖／高雄警方提供）

直播天王連千毅。（圖／翻攝自臉書）

18日晚間，知名直播主連千毅被道上老大叫來喬事情，連千毅自己也在臉書PO出和岡山角頭國正哥合照，還寫一切圓滿，已經喬好了。

結果19日凌晨10車包圍連千毅直播倉庫前一晚，對方陣營寵物店也被一群人敲玻璃，還有人高速開車衝撞，場面混亂驚悚，有計程車被撞壞，還有轎車板金被子彈射擊，在地員警Hold不住，驚動前鎮分局、鼓山分局快打部隊連續3天出動至少上百位警力，24小時輪番站崗，但仍無法止血，兩派人馬一天比一天囂張，震驚中央南下指揮偵辦。

韓國瑜被媒體問：「市長知道早上高雄治安有開槍事件嗎？」，「連3天連千毅之亂怎麼解決？」，韓對此敏感問題，卻避而不答，對高雄治安現況似乎無解。

(中時電子報)