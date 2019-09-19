秋高氣爽，來個古蹟小旅行吧！2019年全國古蹟日9月21日、22日登場，文化部長鄭麗君、屏東縣長潘孟安、文化部文化資產局長施國隆及各縣市代表18日在屏東勝利新村以拼圖方式拼出全國古蹟日地圖，為2019年全國古蹟日揭開序幕。在9至10月份辦理文資小旅行、古蹟巡禮、文化散步、走踏礦業遺址、飛機棚廠搖滾音樂祭、傳統工藝體驗、藝起遊眷等，部分古蹟也有提供優惠、好康，歡迎大小朋友一同走入歷史現場。

屏東縣長潘孟安（左1）與文化部長鄭麗君（左2）共同參觀2019全國古蹟日「用你的聲音演奏回憶，寫下那封你寄不出去的信」展覽，感受手碟聲音之美。（圖取自文化部官網）

今年呼應「歐洲遺產日」的主題「藝術與娛樂」，將全國古蹟日主題訂定為「文化資產·遊於藝」，融入在地文化藝術特色，邀請全民認識古蹟、親近古蹟、進而參與文化保存工作。全國古蹟日在各縣市同步推展，例如金門縣在古蹟裡舉辦古式婚禮、桃園市在黑貓中隊的飛機棚裡舉辦搖滾音樂祭，各地亦有不同主題的小旅行等，多元與創意的活動邀請全民共同愛護我們的文化資產，為下一代重建歷史記憶與饒富文化意涵的生活空間。

鄭麗君部長並讚美屏東縣為文化保存的資優生，是各縣市申請再造歷史現場計畫中，計畫數量最多、規模最大、總補助金額最高的，屏東的全國古蹟日並串聯三個再造歷史現場計畫，包含飛行故事、屏東菸葉廠與牡丹社事件，宛如一條文化路徑已經成形。鄭麗君部長期勉各縣市都能運用文化藝術的創意保存記憶，找回屬於城市的歷史記憶、找回靈魂，讓城市與國家帶著靈魂，繼續發展成長、向前邁進。

潘孟安縣長說，屏東縣的全國古蹟日活動，包含靜態的展覽講座，動態的文化走讀、社區小旅行、與匠師藝師對談的工作坊，9月21日、22日嘉年華會式的遊行，全國古蹟日亦是台灣設計展之前導。歷史是過去的過去式，我們的生活是現在式，我們共同築構一個未來歷史、紋理生活記憶裡城市美學的未來式，證明屏東不再只是遙遠的代名詞，而是成為一個品牌的屏東，屏東設計、設計屏東，接下來10月至11月是音樂屏東，未來秋季則是閱讀屏東、走讀屏東，屏東成為創造力的象徵，擺脫地理位置，作為一個品牌的屏東。

今年全國古蹟日結合各縣市再造歷史現場計畫，在9至10月份辦理文資小旅行、古蹟巡禮、文化散步、走踏礦業遺址、飛機棚廠搖滾音樂祭、傳統工藝體驗、藝起遊眷村、樂活木都歷史場域、民藝同樂等親子學習、體驗教育系列活動及古蹟日期間限定參觀優惠，透過寓教於樂方式，回應今年古蹟日主題並延續再造歷史現場計畫精神。此

外，今年主場活動於屏東辦理，以「文化資產．遊於藝」歡樂、活潑、親民的主題，邀請民眾走入勝利新村，感受文化資產活化所帶來的生命力。從9月18日至10月20日期間，屏東勝利新村有各式主題特展，9月21日、22日另有「我們的歷史Live Show」嘉年華遊行及大型市集活動，邀請大家一起來體驗與感受文化資產保存與再生的活力。

2019全國古蹟日我們的歷史Live_Show記者會大合照，文化部長鄭麗君(左7)邀請大家走入活的歷史現場。（圖取自文化部官網）

(中時電子報)