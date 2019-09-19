移民署金門縣服務站今（19）日邀集中央駐金單位和縣府、NGO團體就整合教育、就業、醫療與法律資源，建構更完善的移民關懷網絡交換意見。（移民署提供／李金生金門傳真）

金門現有新住民2700多人，新住民家庭占總戶數的15％。移民署金門縣服務站今（19）日邀集中央駐金單位和縣府、NGO團體就整合教育、就業、醫療與法律資源，建構更完善的移民關懷網絡交換意見，希望協助逐年增加的「新金門人」融入金門大家庭。

在水頭旅客通關中心舉辦的「108年金門縣新住民關懷網絡會議」，特別邀請財團法人法律扶助基金會金門分會分享相關新住民協助經驗及業務。移民署也於會中介紹「入出國及移民法」修法重點及新住民發展基金申請與案例分享。

另因應明年總統和立委大選，移民署也向各網絡單位說明對於初領身分證的新住民「首投族」宣導選舉制度及「反賄選」的重要性，避免新住民朋友因不諳法令而誤觸法網。

金門縣服務站主任廖蔚蘭指出，金門地區的婚姻移民逐年增加，新住民家庭的關懷並非僅靠單一窗口服務，希望透過關懷網絡會議結合各公私部門聯繫窗口，建立更豐富、多元的資源平台，提供新住民更完善、優質的服務

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