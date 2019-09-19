台灣常見喝酒、勸酒文化，美國史丹佛大學先前發表的跨國研究顯示，台灣酒精不耐症的比率高居世界第一，達48％，遠超過南韓的28％。國健署表示，國人普遍天生缺乏酒精代謝酵素，若飲酒過量，將提高口腔癌、鼻咽癌、食道癌的罹患風險。

該研究由史丹佛大學發表，對比了亞洲、南非等世界各國的資料。研究發現，酒精不耐症常見於亞洲地區，台灣的盛行率高達48％。國健署菸害防制組組長羅素英表示，酒精不耐症的原因在於基因中缺乏「乙醛去氫酶」，無法順利代謝酒精，進而產生血管擴張、心跳加快、頭痛、噁心等症狀。

羅素英表示，酒精進入人體後，會經過口腔黏膜、食道、胃，再透過肝臟代謝。缺乏代謝酵素的民眾若飲酒過量，對健康的危害更甚，將提高相關部位的罹癌風險。世界衛生組織（WHO）先前的資料亦顯示，少量飲酒者，罹癌的機率為不喝酒者的1.26倍，過量飲酒則高達5.13倍。

依據世界衛生組織對「暴飲」的定義，過去一個月只要一次喝酒量超過60克純酒精，都算是「暴飲」，相當於為4-5罐啤酒、1.3瓶濃度保力達B／維士比、0.8瓶紅酒、0.6瓶米酒、165毫升的威士忌及130毫升的58度高粱。

台灣每年約有4500人死於酒害，平均每天就有11人死亡，另有超過4萬人因飲酒而生病，整體醫療資源損失約35億元，經濟損失逼近549億元。國健署提醒民眾誤被喝酒文化勒索，聚餐時落實「酒逐飯飽三妙招」，酒品限量供應、上菜先上蔬果、酒後不開車，讓聚餐吃好、吃巧、吃健康。

(中時 )