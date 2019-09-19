涂嘉峰與馮寶玉夫婦（中）以行善慶祝結婚和創業50週年捐贈復康巴士，帶兒子、媳婦及孫女共襄善舉。（羅浚濱攝）

新竹縣禾意關懷協會、成都機械廠創辦人涂嘉峰與馮寶玉夫婦，19日分別捐贈1部復康巴士給縣府。2年前曾捐贈復康巴士的涂嘉峰，今年以行善慶祝結婚和創業50週年，帶兒子、媳婦及孫女共襄善舉，做最好的身教。

涂嘉峰3個女兒已出嫁，他特別帶著2個兒子、2個媳婦及孫女出席捐車典禮，他說，幫助需要幫助的人，是妻子馮寶玉的心願，特別選在金婚及創業50年這個特別的時間點捐贈。夫婦倆還舉手做出愛心的圖樣。

「古今來多少世家，無非積德！」楊文科肯定涂嘉峰與馮寶玉夫婦的愛心善舉，頒贈「熱心公益 慈善為懷」琉璃獎座給涂和禾意關懷協會理事長曾玉美。

社會處長李國祿表示，新竹縣復康巴士開辦以來已服務62萬人次，昨獲贈後全縣復康巴士就有30輛，提供使用輪椅的身障朋友就醫、就學、就業、洽公及外出活動時的溫馨接送服務。非身障民眾若有醫師開立下肢不便需使用輪椅證明，也可提出申請，復康巴士預約訂車專線：03-6572151。

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