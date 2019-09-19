新北市樹林區今傳出工安意外，60歲施姓工人上午8時許，在柑園街一段253巷內一處私人民宅修剪樹木時，遭墜落的樹幹砸中頭部、壓倒在地，當場陷入昏迷，同事見狀立刻報警，警消趕抵時施男已無生命跡象，送醫急救後仍宣告不治，全案將報請檢察官相驗。

(中時 )