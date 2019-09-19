樹林工安意外 工人修剪樹木遭樹幹壓死 16:172019/09/19 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 樹林柑園地區一名施姓工人今上午修剪樹木時，遭掉落的樹幹砸中，同事見狀立即報警，施男送醫搶救後仍宣告不治。（翻攝照片／許哲瑗新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市樹林區今傳出工安意外，60歲施姓工人上午8時許，在柑園街一段253巷內一處私人民宅修剪樹木時，遭墜落的樹幹砸中頭部、壓倒在地，當場陷入昏迷，同事見狀立刻報警，警消趕抵時施男已無生命跡象，送醫急救後仍宣告不治，全案將報請檢察官相驗。 (中時 ) #樹木 #工人 #樹幹 #意外 #樹林 也許您會感興趣 推薦閱讀 日75歲老人駕車釀禍 7路人傷 12:582019/09/15 國際 國慶連假台鐵加開205班車 25日開放搶票 12:322019/09/15 生活 花蓮台8線落石砸車 考量安全暫封 20:332019/09/15 社會 台鐵國慶列車加開205班 25日發售 04:102019/09/16 生活新聞 《國際產業》新iPhone需求意外強，郭明錤：出貨上看7500萬支 12:162019/09/16 財經 台鐵施工意外釀1死 罪證不足不起訴台鐵 13:232019/09/16 社會 花5年嗑金莎蒐集包裝 意外曝身材網驚呆 14:312019/09/18 日常 禍從天降 施工磁磚掉落砸傷1女工 16:412019/09/18 社會 儲水桶破裂淹水 暖警意外救出2貓咪 19:262019/09/18 社會 日青森海岸岩穴 赫見《龍貓》中的「他」！？ 20:082019/09/18 旅遊 社會熱門新聞 太陽花女戰神比基尼照超辣 網笑：不放撞麥克風照？ - 社會 跟小王共用超快感潤滑液 人妻發生雙重慘劇 - 社會 「連千毅之亂」治安差 韓國瑜避答認了？ - 社會 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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