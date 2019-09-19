新竹市長林智堅為台灣高科技產業外交再出擊！邀請荷蘭貿易代表處與荷蘭代表紀維德，帶領荷蘭、法國、比利時等7家高科技企業參展團，在辛志平故居與聯電、世界先進、旺宏電子、聯穎光電等竹科大廠會面，為雙方產業再牽線。

林智堅介紹市府與科理局一同擔任產業間的橋樑，希望荷蘭及歐洲各國攜手投資參與竹科X產業園區，共同帶動新竹市產業再升級。

林智堅強調，新竹市是台灣乃至於世界上最重要的半導體重鎮之一，市府積極與科技部、竹科管理局及產業界密切合作，希望讓科技從業人員下班後，可以成為幸福城市的市民，不只是科技人，更是個「幸福人」。

荷蘭駐台代表紀維德感謝林智堅讓外國客人感受到台灣人的熱情，希望可以持續介紹優秀歐洲廠商一起到台灣與新竹市投資。

科管局副局長許增如感謝林智堅為園區營造出很棒的生活環境，不管是教育、交通、生活都有很大改善，在城市創新部分更帶給園區產業源源不斷的泉源。

(中時 )