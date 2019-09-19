據《新京報》報導，北京市長陳吉寧於陸國務院新聞記者會中表示，北京地區建政70年來，總產值由2.8億人民幣（幣值以下同）成長到3兆元，人均GDP超過14萬元，邁進已開發國家及地區行列。

陳吉寧提到，北京在城市硬體上積極建設，讓城市風貌煥然一新。交通方面，軌道建設從無到有，將「馬車上的城市」變成「軌道上的大都市」，營運總長達636.8公里；汙水管線網路覆蓋全市，處理率達93.4％；建設同時也同步增加質批覆蓋面積，植栽覆蓋率由1.3％提升到43.5％。

居住環境提升也連帶提升，也連帶提高生活品質的各項水平。各項數據顯示，北京生活品質在各方面皆有改善，人均收入從200元成長至今6.2萬元，隨之帶動消費支出及服務業成長；平均壽命則由52.8歲成長為82.2歲；教育質量與城市發展同步提升，質方面，市民教育年限從5.3年提高到12.5年，在量的方面，高教學生由2萬人增長到100多萬人，在在顯示北京的蓬勃發展，市民對北京滿意度達94％。

陳吉寧最後表示，北京舉辦亞太經合會、「一帶一路」國際合作高峰會、中非合作論壇峰會等活動後，向世界展現積極、正面形象，而2022冬季奧、冬季殘奧後，北京將成為世界目前為一舉辦過夏季、冬季奧運會的城市，這將使北京更加受到世界矚目。

不過，伴隨北京的成長的還包括許多外部成本，空汙即是明顯的例子，對於外界質疑，陳吉寧表示，空汙問題要打攻堅戰及持久戰，接下來將續推新綠能及能源政策，逐步改善北京汙染問題。

(旺報 )