八點檔《大時代》完結篇倒數計時，新劇《多情城市》接檔，劇中刻劃的溫暖堅毅的女性「陳秋鴻」是民視為侯怡君量身打造的角色。侯怡君表示，「《多情城市》奪走了我很多的第一次」，第一次從首集就以懷孕的樣貌出現、還是4個孩子的媽，好在飾演丈夫的是非常熟識的柯叔元，兩人默契不在話下。

今(9/19)適逢侯怡君生日，她表示每一年生日都在工作中渡過，以前覺得過節日很重要，現在發現過日子更踏實，而且已懂得把每天都當節日在過。被問到生日願望，侯怡君表示希望家人身體健康，然後自己的人生可以更圓滿。這次《多情城市》集結許多堅強卡司，侯怡君強調有很多都是非常有默契的老同事，演起來特別上手，特別有感覺，自己到目前為止最愛的一部八點檔，期待戲劇跟觀眾見面。

她昨在臉書寫道，「幾天前老爸突然低血糖30，彌留還失禁，緊急送醫急救，妥善處理後一切安好，抽空回老家看看爸媽，老爸半夜牢騷中風（2年前第一次中風，1年前第二次中風）後遺症遲遲未見起色，其實該運動、該怎麼.......都做了，就是沒進步反而退步許多，甚至還沮喪的說了⋯⋯如果再來一次而導致沒有意識的狀態，請我們不要救他，讓他去吧。當下我沒有任何情緒，默默聽他吐苦水的同時，我正在「估狗」針灸權威、針灸名醫、針灸治療推薦等等相關連結，然後網路掛號，我、媽媽、爸爸隔天中午直奔.......中國醫藥大學附設醫院孫茂峰醫師」。

她說當天大約下午的診，他們約莫3點到，初診提早到總是比較安心，「雖然有心理準備必須等一陣子，但是下午3點等到晚上11點，的確有被嚇到，病人等待是漫長無聊的，醫護看診是辛苦費神的，11點老爸先發，孫院長扎針手法，看似信手拈來，其實是多年的經驗累積，每針都快狠準，針針到位，不一會兒功夫，40幾針插好插滿」。

侯怡君在臉書分享爸媽照片。取自臉書

侯怡君和媽媽輪流扎針，媽媽一直以來是非常勇敢不怕痛的人，但她還是鼓勵且安慰她，別怕不會痛的，沒事的像蚊子叮咬的感覺而已。輪到她的時候，「但有句話卡在喉嚨說不出口，那就是.......我不想針灸 我要烙跑，剛剛對著爸媽說的那些安慰的屁話，其實是說給自己聽的。媽的，那麼長的針扎滿全身，頭、臉，喉嚨、手、手背、腳、腳背，沒一處遺漏的扎法是要嚇死誰呀。」

她說「難忘的看診經驗，第一次看診到半夜。第一次網路掛號幸運的掛上頭皮針權威孫茂峰醫師。第一次因為比較，所以覺得幸福，那些病患都是嚴重中風無法自理，或是腦麻的孩童。第一次跟著醫護人員一起下班的最後一位病人。老爸的吞嚥困難，在第一次針灸治療後有明顯改善，而我的腦脹眼壓高，導致眉頭氣節不順的情況，有顯著效果，其他症狀就必須靠長期治療，才能知道是否有進步了」。

侯怡君。

侯怡君表示，演出陳秋鴻讓她可以從角色揣摩自己永遠達不到境界，原來劇中非常會下廚的陳秋鴻，讓侯怡君超級羨慕，自嘲說自己這輩子根本無法達成當「阿侯師」，因為自己沒有天份在廚藝，甚至覺得自己不在行就不想專研了，不過讓她驕傲的是已經把身邊的人，訓練成很會下廚，完全不用怕會餓到肚子。

侯怡君。

侯怡君表示對陳秋鴻這個角色有非常多的期待，雖然故事是台灣早期的年代，但可以看到傳統女性的堅忍不拔的個性，給大家啟發。侯怡君笑說尤其自己年紀也到了，好像更能體會陳秋鴻在那個年代背景的一個故事，她透露自己跟角色很相似就是「吃苦當作吃補」，覺得陳秋鴻是一個非常偉大的一位女性，甚至自己還做不到像陳秋鴻這麼偉大，以夫為天，然後相夫教子，對婆婆又孝順，而且蠻有自己的原則，如此完美的角色也讓侯怡君詮釋起來無違和感，讓人看到她在八點檔中的大突破。圖/民視

演員群。

(中時 )