新北市社會局替代役男所組成的「雁行役工隊」，19日專程前往位於淡水老街的「中正小作所」陪伴身心障礙學員（翻攝照片／戴上容新北傳真）

新北市社會局替代役男所組成的「雁行役工隊」，19日專程前往位於淡水老街的「中正小作所」陪伴身心障礙學員（翻攝照片／戴上容新北傳真）

新北市社會局替代役男所組成的「雁行役工隊」，19日專程前往位於淡水老街的「中正小作所」陪伴身心障礙學員，具有證照的替代役男，教身障兒透過穴道按摩，舒緩平時常會碰到不適症狀，並帶領學員玩遊戲，役男也和學員一起做手抄紙，以淡水觀音山、情人橋、淡水暮色等風景入畫，雙方都覺得收穫滿滿。

領隊王昌民表示，「雁行役工隊」，4年多前由學長成立，這次參與身障小作所服務的有14位役男，各有專長並設計各項團康活動，包含「比手畫腳」猜題，八段錦養身操，穴道按摩強身等，另也參與學員手抄紙、蝶古巴特製作，相互學習服務。

「比手畫腳」活動忠，由役男表演，讓學員猜題，發現學員反應熱烈，改由學員上台表演，唐寶寶福哥，誇張表演動作，學員紛紛猜測，但他堅持要3個字，最後公佈謎底原來是「大金剛」，笑翻這群役男。

8月剛取得中醫師證照的役男張祥宇，中國醫藥大學中醫系畢業，教學員認識身體各重要穴道，透過穴道按摩舒緩身體疼痛，學員都認真練習。

伊甸基金會主任侯靜雅表示，目前收有20位18歲至40歲身障學員，除加強他們的生活自主能力，還提供各項技藝培養和休閒活動，吸引觀光客入內參訪，並參加手炒紙套裝學習製作，歡迎遊客入內參訪，給身障學員鼓勵。

(中時 )