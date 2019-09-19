午夜夢迴中心裡總有一個夢想的地方，那個地方就在平潭的一個屬於我內心平靜的心靈角落。

平潭 旅讀 文旅 是一個一輩子值得與最愛的一定要來的地方

沿著平潭的海岸線跟著最多大風車一直走小徑上山，突然豁然開朗藍天白雲海線一天的風景，以及一種思古又現代的情懷，沒想到能這麽近的親手觸摸到數百年花崗石牆的歷史古蹟，並住在這裡。

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白天坐在躺椅上發呆，看著陽光下一波波的白浪以及彷彿是珍珠般美麗的貝殼沙灘閃爍在海天之間，頓時像是悟到了什麼般，徜徉在大自然的天人合一像幅畫融入眼前的景色，就跟這間文旅旅館的名稱一樣（旅讀）一邊旅行一邊讀懂你的生活，除了自我也是一個與親人放鬆濃郁感情的情境。

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夜裡城市裡聽不到的蟲鳴，仰望星空充滿驚喜，滿天的星斗下跟著孩子數說起星星們的故事，只在夜裡出現輝映在海上水中的特殊景象藍眼淚就像天上掉落在海裡的星星，原本以為是錯覺以為自己在宇宙中裡漫步。

平潭、旅讀、文旅 是一個一輩子值得與最愛的一定要來的地方，留下大家們的回憶。

(中時電子報)