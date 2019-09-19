蔡英文總統碩士論文話題持續延燒，蔡今(19日)下午至新莊典華飯店參加金仲獎頒獎典禮時表示，「學位是真的假不了，有學位就是一定有論文」，對於外界質疑，為何論文上無主考官簽名，蔡英文則回應，論文都按照當時的規定在處理，「現在也很多人都沒有否認有論文這件事情不是嗎？」

媒體提問，傳出國民黨有一項「黑英計畫」，要追打碩士論文議題，蔡英文表示，有學位就是一定有論文，所以這個也假不了，希望選戰打的是政策跟價值，不是無中生有或是抹黑。

對於牛津大學博士徐永泰親赴LSE翻閱蔡的論文，並質疑為何畢業35年後圖書館才將論文收錄，甚至還缺少主考官的簽署與日期，蔡英文則回應，「這個是35年前的論文，當時的作法有他們的的做法」，蔡也強調，「我們處理論文都按照當時的規定在處理，現在也很多人都沒有否認有論文這件事情不是嗎？」，

最後蔡英文也回擊徐永泰，「我覺得這個評論的人，隔行如隔山，在做專業的評論的時候，還是要謹慎比較好一點。」

(中時 )