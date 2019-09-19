「手機沒電，健身充電！」三重三德公園在里長吳政權發想、新北市議員陳啟能配合款支持下，打造三重第一個「綠能飛輪健身車」，民眾只要踩踏健身車就可發電

「手機沒電，健身充電！」三重三德公園在里長吳政權發想、新北市議員陳啟能配合款支持下，打造三重第一個「綠能飛輪健身車」，民眾只要踩踏健身車就可發電

「手機沒電，健身充電！」三重三德公園在里長吳政權發想、新北市議員陳啟能配合款支持下，打造三重第一個「綠能飛輪健身車」，民眾只要踩踏健身車就可發電，亦啟動誘蚊、迷你噴泉造景等功能，這項設施增添公園特色外，也展現環保的綠能智慧。

三重區長劉來通、新北市議員陳啟能與附近居民19日開心體驗新設施，這台健身車結合誘蚊魚池、探照燈、充電插座等功能，民眾踩踏半小時可發電約200瓦，讓10台手機充飽電，亦啟動誘蚊陷阱，預防蚊蠅和各式造型燈座等不同功能，民眾體驗後都直呼「太酷炫了！」

劉來通表示，感謝陳啟能議員挹注10萬元的配合款增設發電健身車，讓民眾體驗有趣又環保的運動方式；三德公園內亦有許多里長創新的廢棄物再利用設施，像是炒菜鍋製成的洗手盆、蓮蓬頭澆花器等，公園特色又美觀，更為公所省下大筆費用。

陳啟能說，綠能發展是政府極力推動的能源政策，聽到里長創新想法後，覺得為了愛護地球一定要支持到底，希望「綠能健身腳踏車」未來能再升級成儲電功能，並且普及到各座公園。

來往民眾看見公園新設的健身車興奮地合影，一位常來散步的蔡奶奶看著噴泉和流星燈歡喜的說，「健身車讓公園變得好有趣」。

(中時 )