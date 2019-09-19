動感天后蔡依林(Jolin)本月15日迎接39歲生日，近日她特地放下工作，率親友團到泰國度假放鬆，大夥兒也在當地放開懷舉辦慶生趴，沒想到遭狗仔偷拍，一身輕便的放鬆模樣全都曝光，而蔡依林繼昨天在臉書po文「不喜歡你了！TT」之後，今天稍早再po一文，提問：「以G奶作為標題的系列文章，對閱讀者來說，你們接收到的性別教育意義是什麼？」，對於豐滿上圍被拿來做文章頗有微詞。

蔡依林慶生趴被偷拍，豐滿上圍還被拿來作為標題亮點，天后因此在臉書po文表達心情，跟粉絲探討「身體意識」，粉絲對此也頗有共鳴，覺得有時看到這種寫法不太開心，「感覺模糊焦點」，氣象達人彭啟明則緩頰表示，媒體下標只是為了引人注意而已，而蔡依林這篇po文，還釣出教育部小編回應，寫道：「需要重補修性別教育，而且要超過兩小時」，疑似替Jolin出氣的留言，引發不少網友按讚，表示認同。

(中時電子報)