防城港地處中國東部沿海南端和西南沿邊起點的交匯處、廣西北部灣之濱，是中國唯一一個與東盟陸海相通的城市，被譽為“西南門戶、邊陲明珠”。

大陸第一家京族博物館

東興既沿邊、沿江又沿海，是中國陸地邊境線起點、海岸線終點的交匯城市，“靠海吃海”，天然的沿海生態環境使得這里誕生了中國唯一的海洋少數民族——京族。這里是京族唯一聚居地，也是北部灣海洋文化的重要發祥地之一。京族沿海而居，海域捕魚自然成了他們主要的經濟活動。

京族博物館位於防城港市東興，根據京族傳統民居建築1:1復原，體現了京族居住習俗和傳統建築工藝。這是大陸第一家集中展示中國唯一的海洋民族京族的歷史文化、民族風情的博物館。 在博物館復原的景貌之中，成堆成掛地擺放著各式漁具。

獨弦琴是京族特有的民族樂器，樂器結構簡單，但所奏樂曲音調豐富，單色優美是獨弦琴的最大特色，演奏時，用一根小竹片撥弦線，彈出的聲音娓娓動聽。

京族博物館門前京族雕塑

僑批館：讓“世界記憶”在此延續

東興市的僑批館，還原了原僑批會館的面貌，是一個歷史文化展覽館。僑批指海外親戚寄回家鄉的匯款，一般附有家書。僑批從清朝就有了，日本侵略東南亞期間，僑批斷絕，令在東南亞各地逾百萬僑眷瀕臨絕境，一時無法度生，在戰亂和飢荒中，幸而潮汕僑眷開通了“東興僑批路”，即現在的建設街，這條蜿蜒曲折的生命線，就是“東興僑批路”。它拯救了戰亂和飢荒中苦苦掙扎的潮汕僑眷。抗日戰爭勝利後，東興僑批路退出了歷史舞臺。

僑批館

歷史的見證者-大清國一號界碑位

大清國一號界碑位於東興市東興鎮竹山村，是中國大陸海岸線的起點標志，從東興市竹山村的北侖河口到丹東市的鴨綠江口，全長18400多千米。這塊因長年日曬雨淋而益顯滄桑的巨石，就以這樣崛強的方式屹立著。界碑正面，寫著“大清國欽州界·知州李受彤書·光緒十六年二月立，”塗著紅漆的界碑上莊嚴雄渾的“大清國欽州界”幾個大楷透著一 股不可侵犯的凜然正氣，向每一個游客訴說著100多年來的每一段歷史。如今，時光已經流逝，但當年李受彤等人立的一米高兩尺寬的花崗石碑，堅定厚重，兀然立於界河邊，石色蒼黑，風磨雨洗，滄桑歷盡，威嚴依舊。身臨邊境，手扶界碑，遙想歷史烽煙，激昂民族精神。界碑，成為游人必到和留影之處。大清國一號界碑已成為東興市愛國主義教育基地之一。

大清國一號界碑位

防城港是一座新興濱海旅游之城，有中國氧都、中國金花茶之鄉、中國白鷺之鄉、中國長壽之鄉的榮譽稱號。風光無限卻低調，有空別錯過 ，這是北部灣畔唯一的全海景生態海灣城市，宜居宜業的新興崛起之城。

(中時電子報)