報載，國民黨文件流出！驚現「黑英計畫」，擬攻蔡英文總統學歷。民進黨主席卓榮泰今在臉書表示，果真如此？看樣子，國民黨出手前是經過縝密的算計，並出現「黑英三部曲」。「真的，麥擱亂啊！」

卓榮泰臉書說，一是由過去任職教育部工作經驗認定「當年的學歷查核是很嚴謹」、二是而由黨籍立委透過質詢享有言論免責權繼續追查此事、三是要求蘇貞昌院長公布論文。

他指出，首先，確認當年查核程序嚴謹，胡打亂打恐誤傷自己，所以要藉由黨籍立委享有言論免責權作為安全防護措施，最後才逼迫蘇院長公布論文，企圖責成府院矛盾。

卓榮泰說，但是，學歷查核程序嚴謹還有問題嗎？享有免責權就可以ㄧ生免責嗎？蘇院長有權責公布總統論文嗎？這種戲碼國民黨真的演的下去？

卓榮泰表示，「真的，麥擱亂啊！」，「貴黨中常會何不先好好管管你們家的韓市長！」、「貴黨不想進行一場彬彬有禮的君子之爭，不能要我們也跟你們一樣沉淪下去，這種走偏鋒的把戲，小心玩火自傷！」

(中時 )