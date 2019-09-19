馬來西亞籍吳姓男子接受詐騙集團招待，今年6月間免費到台灣住宿、旅遊，且來台期間只需要依集團指定、在民宿或飯店裝設數位式移動節費設備（DMT），還能獲得2萬元現金，卻因他的行為，幫助詐騙集團順利以「猜猜我是誰」的方式行騙得手10萬元，雖吳男辯稱不知情，台中檢方仍依加重詐欺罪起訴他。

起訴指出，吳姓男子（21歲）在馬來西亞就讀大學，他透過臉書等社群軟體結識匿名「杰樂米」、「夏威夷」的多名網友，並接受對方招待、於今年6月27日來台旅遊，被安排住進台中北海大飯店、逢甲商圈的民宿或商旅。

檢警發現，吳男來台首日，即有詐騙集團成員與他接洽，交付2萬元現金及DMT設備給他，他並於6月30日、7月2日分別入住逢甲商圈民宿與北區儷金旅店，趁機在房間內裝設DMT、連結到飯店的網路訊號。

隨後，詐騙集團成員便從大陸發射訊號，經過吳男裝設的中繼站，接連詐騙鄭姓女子、李姓男子各5萬元，其中，李男發現受騙後報警，警方透過大數據掃描發射地點時，查獲正準備到另一處地點裝設DMT的吳男。台中檢方偵查後，依加重詐欺罪起訴。

(中時 )