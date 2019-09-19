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鴻海創辦人郭台銘宣布不選後，一直挺郭的資深女星恬娃崩潰說，韓拿不到250萬票，若是韓選上，會當去志工「洗廁所」，更嗆韓當選的話「頭剁下來當椅子坐」。對此，網友說，「別讓全台灣人吐」、「衝這句話絕對要讓韓國瑜當選總統」。

鴻海創辦人郭台銘16日深夜宣布，不參與2020總統大選後，恬娃即崩潰了，不但宣布退出演藝圈，更在政論節目時激動地說「不會投給韓國瑜」，還預測韓恐拿不到250萬票，若是韓選上，會當志工到捷運站「洗廁所」，更對不認同她的來賓黃子哲說，若韓當選「頭剁下來讓你當椅子坐」。

對此，網友說，「台灣人的未來不是妳剁完頭就可以解決的」、「潔身自愛好嗎？別讓全台灣人吐」、「激將法？我書讀的少，要騙我」、「衝這句話絕對要讓韓國瑜當選總統，看他是要砍雞砍鴨的頭，想也不可能砍自己的頭，飯可以亂吃話不可亂講，只會讓人看笑話」、「本來都不想投的，妳這麼一說都讓我想投韓了」。

(中時電子報)