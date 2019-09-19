海科館響應擴大國旅秋冬遊補助，12歲以下兒童除了可以免費入館參觀外，兩棲爬蟲動物特展及海錯奇珍特展活動也開放免票參觀。（基隆海科館提供／吳康瑋基隆傳真）

海科館響應擴大國旅秋冬遊補助，12歲以下兒童除了可以免費入館參觀外，兩棲爬蟲動物特展及海錯奇珍特展活動也開放免票參觀。（基隆海科館提供／吳康瑋基隆傳真）

寒冬將至，政府開啟秋冬補助旅遊，各縣市從9月起歡喜迎賓，各地博物館及樂園紛紛響應秋冬補助，除了全台樂園、屏東海生館推出12歲以下兒童免費優惠外，基隆海科館也特別送暖，在今天特別對記者公布，海科館即日起開放12歲以下兒童免費入館，從9月1日開始到年底前可「不限次數」享有主題館、兩棲爬蟲動物特展及海錯奇珍特展免費參觀，至少現省300元。此外，隨行家長也有折價30至60元優惠，想省錢卻不知道要去哪邊得家長們，不妨趁機走一遭。

基隆海科館表示，為配合觀光局擴大國家旅遊的秋冬遊補助，特別宣布12歲以下的兒童，除了可以免費暢遊海科館之外，連同兩棲爬蟲動物特展及海錯奇珍特展活動雙展，也開放免票進入參觀，從108年9月起至12月31日期間，都可以不限次數享有優惠免費入場。海科館還強調，9月是民間所謂的親師月，全台教師只要持有教師證到海科館都享有進入主題館、雙特展免費的好康。

此外，海科館還補充說明，同行的家長購買「A套票」主題館、兩棲爬蟲動物特展、海錯奇珍特展（原價360元）及「B套票」含主題館、海洋劇場、潮境海洋中心及個人語音導覽機（原價330元），均享有300元的優惠價格。不過這個優惠，校外教學及團體等不適用，欲前往參觀的民眾要特別注意。

(中時 )